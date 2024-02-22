Профессор Чумаков: вакцина не спасет от заражения денге, а у вируса много побочек

Российские туристы на Шри-Ланке стали активно заражаться вирусом денге. Вакцинироваться от него не имеет смысла, а сам вирус имеет много побочных эффектов, рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.
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