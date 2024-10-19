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Царьград

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Русские против роботов: Кто оказался вне рынка? Экономист описал "светлое будущее", которое многим не понравится

Русские против роботов: Кто оказался вне рынка? Экономист описал "светлое будущее", которое многим не понравится

Русские против роботов. Экономист Антон Табах рассказал, кто оказался вне рынка труда в России. Он описал "светлое будущее", которое многим не понравится.

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