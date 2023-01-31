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Минобороны Германии обвинило Турцию в том, что она "спит с врагом"

Минобороны Германии обвинило Турцию в том, что она "спит с врагом"

Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции вкупе с очень щедрой поддержкой Киева со стороны стран-членов НАТО выявили множество тщательно скрывавшихся ранее от посторонних глаз противоречий между участниками военного блока.

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