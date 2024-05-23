В Думу внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в четверг, 23 мая, внесет в Государственную думу законопроект, в котором предлагается выплата единовременного пособия в 200 тыс.
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