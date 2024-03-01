Коммерсант: среди преподавателей академии Можайского выявили преступную группу расхитителей бюджетных средств

Сотрудники главного военного следственного управления СК России среди преподавателей Военно-космической академии имени Можайского, входящей в структуру министерства обороны, выявили преступную группу злостных расхитителей бюджетных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии