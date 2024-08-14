"Бесстрашные и верные" из 82-й бригады ВСУ отдыхают возле своего M1126 Stryker в Курской области.
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"Бесстрашные и верные" из 82-й бригады ВСУ отдыхают возле своего M1126 Stryker в Курской области.
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