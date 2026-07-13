В Бугульминском районе хотят вернуть очное высшее образование

Власти Бугульминского района работают над возвращением очного высшего образования в городе. Для этого совместно с руководством КНИТУ-КХТИ прорабатывается возможность перезапуска очного обучения в местном филиале вуза.
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