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Татар-информ

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В Бугульминском районе хотят вернуть очное высшее образование

В Бугульминском районе хотят вернуть очное высшее образование

Власти Бугульминского района работают над возвращением очного высшего образования в городе. Для этого совместно с руководством КНИТУ-КХТИ прорабатывается возможность перезапуска очного обучения в местном филиале вуза.

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