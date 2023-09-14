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В Северной Осетии полицейские в рамках информационной кампании «Не говори» проводят мероприятия по повышению киберграмотности населения

Полицейские проводят с жителями информационно-профилактическую работу по борьбе с мошенничеством, вручая участникам акции памятки и напоминая, как защититься от злоумышленников.

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