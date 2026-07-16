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Болезни лука: признаки, лечение, профилактика

Болезни лука: признаки, лечение, профилактика

Лук — один из самых любимых в России овощей: репчатый неизменно идет в классическую зажарку и во множество блюд, зеленые перья вместе с петрушкой и укропом даже самые нерадивые огородники выращивают на грядках.

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