Болезни лука: признаки, лечение, профилактика

Лук — один из самых любимых в России овощей: репчатый неизменно идет в классическую зажарку и во множество блюд, зеленые перья вместе с петрушкой и укропом даже самые нерадивые огородники выращивают на грядках.
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