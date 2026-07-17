Педиатр Тарасова заявила, что арбузы и дыни надо покупать на рынках

Новости внутренней и внешней политики в России

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова в беседе с «Парламентской газетой» заявила, что арбузы и дыни следует приобретать исключительно в местах санкционированной торговли.