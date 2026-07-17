Педиатр Тарасова заявила, что арбузы и дыни надо покупать на рынках

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова в беседе с «Парламентской газетой» заявила, что арбузы и дыни следует приобретать исключительно в местах санкционированной торговли.
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