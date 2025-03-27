Американские СМИ: дешевая техника России оказалась эффективнее вооружения Запада

Западные СМИ: российское оружие доказало превосходство над западными образцами Как отмечается в материале, российские системы вооружения в ходе боевых действий зарекомендовали себя с хорошей стороны, в отличие от сложной и дорогой техники Запада.
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