Летающие рыбы уже в России: трудности адаптации и последствия

Жители Находки стали свидетелями появления этих удивительных рыб с изящными плавниками. Лишь несколько видов этих существ успешно адаптировались к условиям умеренного климата, и с приходом тепла они свободно перемещаются к южному побережью Приморья.
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