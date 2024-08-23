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Летающие рыбы уже в России: трудности адаптации и последствия

Летающие рыбы уже в России: трудности адаптации и последствия

Жители Находки стали свидетелями появления этих удивительных рыб с изящными плавниками. Лишь несколько видов этих существ успешно адаптировались к условиям умеренного климата, и с приходом тепла они свободно перемещаются к южному побережью Приморья.

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