«Путешествие в Рождество»: кулинарные мастер-классы и чаепитие в Северном Медведкове

В Москве подводят первые итоги зимнего фестиваляПознакомиться с профессией актера? Узнать, как правильно делать оливье? Или создать авторскую новогоднюю игрушку? В столице подводят первые итоги фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходил с 14 декабря по 12 января и стал частью масштабного проекта «Зима в Москве»! Одна из площадок располагалась в Северном Медведкове.