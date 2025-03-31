Дмитрий Кулеба: ЕС отвернется от Украины, если та заключит соглашение с Путиным

Украина сделала заявление о возможном соглашении с Россией: чем это грозитБывший глава МИД Украины заявил о том, что в случае заключения любых соглашений с Россией Украины останется без помощи со стороны Европы.
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