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Вести Севастополь

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Порше снёс пять автомобилей на набережной пляжа Учкуевка в Севастополе

Порше снёс пять автомобилей на набережной пляжа Учкуевка в Севастополе

Массовое ДТП в Севастополе: водитель без прав на иномарке протаранил пять авто на набережной.На набережной пляжа Учкуевка 30- летний водитель автомобиля Porsche, не имеющий права управления транспортными средствами и полиса ОСАГО, наехал на пять припаркованных автомобилей.

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