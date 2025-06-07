Порше снёс пять автомобилей на набережной пляжа Учкуевка в Севастополе

Массовое ДТП в Севастополе: водитель без прав на иномарке протаранил пять авто на набережной.На набережной пляжа Учкуевка 30- летний водитель автомобиля Porsche, не имеющий права управления транспортными средствами и полиса ОСАГО, наехал на пять припаркованных автомобилей.