Российская туристка поделилась своими впечатлениями от отдыха на турецком курорте Фетхие

Путешественница из России отдохнула на турецком курорте Фетхие и восхитилась природными пейзажами. Она рассказала о главных преимуществах отдыха в этом городе и поделилась своими впечатлениями в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.
Путешественница из России отдохнула на турецком курорте Фетхие и восхитилась природными пейзажами. Она рассказала о главных преимуществах отдыха в этом городе и поделилась своими впечатлениями в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.
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