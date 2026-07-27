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Путин: экономика РФ по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире

Путин: экономика РФ по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире

Экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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