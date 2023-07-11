Калыне-Волыне-Редису желаем..

Чему тут удивляться? Все это было ожидаемо-лишь вопрос времени. Во всей этой истории больше вопросов вызывает роль бывшего губернатора Чукотки.

Александр Клюянов

Можно ли назвать государственного деятеля умным, гордым и смелым, если его НЕОДНОКРАТНО ОБМАНЫВАЮТ без какой-либо заметной ответной реакции? То немецкая бабушка в паре с французиком, то(!) зелёный президент, то спасённый от заговора турок, то казах, также забывший о благодарности? А ведь служебное реноме чиновника такого ранга отпечатывается в душах миллионов граждан противным чувством позора за свою страну, за никчёмность управителей и продажность олигархов.