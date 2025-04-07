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Царьград

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Астронавт Джонатан Ким выбрал русскую песню для полета на МКС

Астронавт Джонатан Ким выбрал русскую песню для полета на МКС

Американский астронавт Джонатан Ким планирует слушать русскую песню "American boy" группы «Комбинация» на борту «Союза МС-27» перед полетом на МКС.

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