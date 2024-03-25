Небензя: Срыв Францией заседания Совбеза ООН по теме 25-летия с бомбардировок НАТО Югославии – акт дипломатической агрессии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в понедельник, 25 марта, на брифинге с журналистами назвал срыв Францией заседания Совбеза ООН по теме 25-летия с бомбардировок НАТО Югославии актом дипломатической агрессии, – сообщают СМИ.
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