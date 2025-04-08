Грицюк подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» («СЭ»)

Срок действия контракта 24-летнего форварда со СКА истекает 31 мая. В сезоне-2024/25 Грицюк сыграл за СКА 49 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и набрал 44 (17+27) очка при полезности «+22».
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