Грицюк подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» («СЭ»)

Срок действия контракта 24-летнего форварда со СКА истекает 31 мая. В сезоне-2024/25 Грицюк сыграл за СКА 49 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и плей-офф и набрал 44 (17+27) очка при полезности «+22».