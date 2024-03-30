Путь Виктории: сад скульптур в Ирландии, который изменит вашу жизнь

Немного потерялись на извилистом жизненном пути? Задумались о цели своего существования и чувствуете, что находитесь не в ладу с самим собой? Возможно, вам стоит побывать в графстве Уиклоу в Ирландии и посетить сад скульптур «Путь Виктории» (Victoria’s Way).