🇷🇺🇺🇦Последствия удара ВС РФ высокоточным оружием большой дальности по ангару с техникой боевиков ВСУ❗️💥 #ВСУ #ВСРФ #СВО #ЗСУ #Украина #Ангар #Техника.
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🇷🇺🇺🇦Последствия удара ВС РФ высокоточным оружием большой дальности по ангару с техникой боевиков ВСУ❗️💥 #ВСУ #ВСРФ #СВО #ЗСУ #Украина #Ангар #Техника.
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