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The Hill: Главе Пентагона Остину грозит отставка из-за тайной госпитализации

The Hill: Главе Пентагона Остину грозит отставка из-за тайной госпитализации

Республиканцы в Конгрессе США готовятся представить шефу Пентагона резолюцию об импичменте.Конгресс может представить главе Пентагона Ллойду Остину резолюцию об импичменте из-за его тайной госпитализации, сообщает The Hill со ссылкой на члена палаты представителей Мэтта Розендейла.

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