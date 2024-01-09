The Hill: Главе Пентагона Остину грозит отставка из-за тайной госпитализации

Республиканцы в Конгрессе США готовятся представить шефу Пентагона резолюцию об импичменте.Конгресс может представить главе Пентагона Ллойду Остину резолюцию об импичменте из-за его тайной госпитализации, сообщает The Hill со ссылкой на члена палаты представителей Мэтта Розендейла.
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