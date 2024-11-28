Вот бывает же такое...

Sergiy Che

Вы походу сами в Совке не жили, судя по той галиматье что пишете! Там ментовка была младшая карательная спецслужба. Если просто рядовой совкожитель смел что то пукнуть публично про "нет войне!" скажем в финскую в 1939-1940г. то им занималось НКВД (и я вас уверяю нынешней полиции до тех заплечных дел мастеров как до Луны)), а во время скажем ввода наших танков в ЧССР то такого публично пукающего про "нет войне!" в сецпсихушку курации КГБ увозили в момент! 😉 Ну а квартирки в Совке ВСЕ были государственные и нежелательный персонаж мигом терял и ордер и чаще всего прописку в столице и крупных городах и уезжал "на сотый километр" (обычно с последующим запретом жить в тех крупных городах). А могли как Солженицына - просто лишить ордера квартиросъёмщика (то есть выкинуть нах из квартиры на улицу)) и при этом КГБ на него вешал "волчий билет" - так что его нигде не брали на работу (и соответственно он не мог получать новое жильё - только смелые люди пускали его жить на даче рискуя тем что ими тож плотно займутся)). Так "сверкал" ваш Совок - как ща, чтобы всякая подлая либерасткая срань, кричащая за армию врагов - ВСУ и машущая флажками Бандеристана и переводяшая бабло армии врагов, на снаряды что бы они ими убивали соотечественников, продолжая сами зарабатывать гипербабло в нашей же стране - такого там и не снилось!