Вот бывает же такое...

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
Милиция - вооружённый народ защищающий себя. Полиция - банды криминала вооружённые властью для защиты от народа. Почувствуй разницу.
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18 час.
Sergiy Che
Вы походу сами в Совке не жили, судя по той галиматье что пишете! Там ментовка была младшая карательная спецслужба. Если просто рядовой совкожитель смел что то пукнуть публично про &quot;нет войне!&quot; скажем в финскую в 1939-1940г. то им занималось НКВД (и я вас уверяю нынешней полиции до тех заплечных дел мастеров как до Луны)), а во время скажем ввода наших танков в ЧССР то такого публично пукающего про &quot;нет войне!&quot; в сецпсихушку курации КГБ увозили в момент! 😉 Ну а квартирки в Совке ВСЕ были государственные и нежелательный персонаж мигом терял и ордер и чаще всего прописку в столице и крупных городах  и уезжал &quot;на сотый километр&quot; (обычно с последующим запретом жить в тех крупных городах). А могли как Солженицына - просто лишить ордера квартиросъёмщика (то есть выкинуть нах из квартиры на улицу)) и при этом КГБ на него вешал &quot;волчий билет&quot; - так что его нигде не брали на работу (и соответственно он не мог получать новое жильё - только смелые люди пускали его жить на даче рискуя тем что ими тож плотно займутся)). Так &quot;сверкал&quot; ваш Совок - как ща, чтобы всякая подлая либерасткая срань, кричащая за армию врагов - ВСУ и машущая флажками Бандеристана  и переводяшая бабло армии врагов, на снаряды что бы они ими убивали соотечественников, продолжая сами зарабатывать гипербабло в нашей же стране - такого там и не снилось!
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17 час.
Sergiy Che
Господи, какой же ты тупорылый м...дак, надо же постоянно такую кретинскую галиматью нести с надутым хлебалом идиота! &quot;Народ себя&quot; у дегенерата &quot;защищал&quot; при тоталитарном режиме!! Как в совке народ стебался: - &quot;Моя милиция меня бережёт - ни за х...й посадит и стережёт!&quot; А это грёбаннрое совкорылое ЧМО МакЛауд с коммунякством головного мозга, всё как сломанный патефон тупые враки агитпропа, со скрипом врёт гигабайтами! Вот же олень северный, просто Господи! 🤣
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17 час.

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