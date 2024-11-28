Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 739 подписчиков

Актёра Валентина Смирнитского спасли от слепоты, заменив хрусталик глаза

Актёра Валентина Смирнитского спасли от слепоты, заменив хрусталик глаза

80-летнего артиста уже выписали из больницы. Он продолжает работу в театре.Известный актёр Валентин Смирнитский спасли от возможных последтсвий катаракты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх