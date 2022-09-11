РИА Новый день

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .«Эта зима перелом...
  • Лидия Санникова
    Головой стукнутый...«Репараций мало –...
  • alstecurinyandexru 89217127754
    Как сказал бы Станиславский: НЕ ВЕРЮ! Понятно, что на этом направлении МЫ ПРОИГРАЛИ ПРОТИВНИКУ и это печально. Требуе...Минобороны РФ соо...

За два часа на выборах губернатора проголосовали меньше 5% избирателей

За два часа на выборах губернатора проголосовали меньше 5% избирателей

Оглашена первая явка на выборах губернатора Свердловской области – по состоянию на 10:00. Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 10:00, составило 122 179 человек (3,70%).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх