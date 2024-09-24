Медвежий угол
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Медвежий угол

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Общество не готово к войне, в Питере будет, как под Курском: Откровения вагнеровца, вернувшегося с фронта

Общество не готово к войне, в Питере будет, как под Курском: Откровения вагнеровца, вернувшегося с фронта

Царьград Ветеран ЧВК "Вагнер" Сергей Касли отдал свой долг Родине на СВО, чтобы получить свободу и очистить своё имя после в общей сложности трех десятков лет, проведенных в тюрьме.

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Комментарии
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Владимир Балаев
Читаешь такое, и понимаешь нужен СМЕРШ.  Иначе организм от паразитов не очистить...
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1 час.
Maxim Yushkin
😲&quot; Пенсия 4 тысячи&quot;- какая-то МУТНАЯ ИСТОРИЯ! Это- только страховая часть такова. &quot;На минималках&quot; в сумме должно выходить раза в три больше.
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49 мин.
Борис Малков
Во время ВОВ все от Сталина до дворника все были настроены на борьбу с фашизмом, подростки, пацаны стояли в цехах у станков женщины в колхозах запрягались вместо лошадей. Все для фронта, все для победы и поэтому мы выстояли и победили,  сейчас? Идет война гибнут люди и в тоже время устраиваются голые вечеринки во всю орудуют какие-то иностранные агенты, я не понимаю этого термина для меня иностранный агент=враг народа и отношение к ним должно быть соответствующим  Победим ли мы в этой войне?
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37 мин.

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