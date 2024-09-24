Общество не готово к войне, в Питере будет, как под Курском: Откровения вагнеровца, вернувшегося с фронта

Борис Малков

Во время ВОВ все от Сталина до дворника все были настроены на борьбу с фашизмом, подростки, пацаны стояли в цехах у станков женщины в колхозах запрягались вместо лошадей. Все для фронта, все для победы и поэтому мы выстояли и победили, сейчас? Идет война гибнут люди и в тоже время устраиваются голые вечеринки во всю орудуют какие-то иностранные агенты, я не понимаю этого термина для меня иностранный агент=враг народа и отношение к ним должно быть соответствующим Победим ли мы в этой войне?