Царьград Ветеран ЧВК "Вагнер" Сергей Касли отдал свой долг Родине на СВО, чтобы получить свободу и очистить своё имя после в общей сложности трех десятков лет, проведенных в тюрьме.
Общество не готово к войне, в Питере будет, как под Курском: Откровения вагнеровца, вернувшегося с фронта
Комментарии
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Владимир Балаев
Читаешь такое, и понимаешь нужен СМЕРШ. Иначе организм от паразитов не очистить...
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1 час.
Maxim Yushkin
😲" Пенсия 4 тысячи"- какая-то МУТНАЯ ИСТОРИЯ! Это- только страховая часть такова. "На минималках" в сумме должно выходить раза в три больше.
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49 мин.
Борис Малков
Во время ВОВ все от Сталина до дворника все были настроены на борьбу с фашизмом, подростки, пацаны стояли в цехах у станков женщины в колхозах запрягались вместо лошадей. Все для фронта, все для победы и поэтому мы выстояли и победили, сейчас? Идет война гибнут люди и в тоже время устраиваются голые вечеринки во всю орудуют какие-то иностранные агенты, я не понимаю этого термина для меня иностранный агент=враг народа и отношение к ним должно быть соответствующим Победим ли мы в этой войне?
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37 мин.
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