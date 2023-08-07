В Забайкальском крае жестоко избит участник СВО-инвалид

Игорь Морозов поддерживаю, из-а такой падали как эти мрази уже ничего порядочного не получится, тоже по одной ноге лишить выблядков и отпиздить как они ветеранов.

Валентина БогдановаШирочкина Из них люди уже не будут....Людское они растеряли....