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В Забайкальском крае жестоко избит участник СВО-инвалид

В Забайкальском крае жестоко избит участник СВО-инвалид

По сообщению местных жителей, компания из восьми человек напала и жестоко избила ветерана СВО, потерявшего в ходе боёв ногу.

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Комментарии
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Игорь Морозов
поддерживаю, из-а такой падали как эти мрази уже ничего порядочного не получится, тоже по одной ноге лишить выблядков и отпиздить  как они ветеранов.
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1 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Из них люди уже не будут....Людское они растеряли....
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1 час.
олег ефремычев
Блядь что за государство, с мигрантами справиться не могут, с этими щенками не могут, блядь поймать и посади ь лет на сорок всех!!!!!!
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1 час.

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