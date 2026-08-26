Алтайские полицейские задержали курьера из Новосибирска, забравшего у пенсионерки 1,3 млн

Молодой человек признался, что нашел "подработку" в одном из мессенджеров Полицейские в ходе служебной командировки задержали 18-летнего курьера из Новосибирска, который помог мошенникам обмануть 67-летнюю жительницу Барнаула, сообщает алтайское МВД.