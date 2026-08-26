Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Алтайские полицейские задержали курьера из Новосибирска, забравшего у пенсионерки 1,3 млн

Алтайские полицейские задержали курьера из Новосибирска, забравшего у пенсионерки 1,3 млн

Молодой человек признался, что нашел "подработку" в одном из мессенджеров Полицейские в ходе служебной командировки задержали 18-летнего курьера из Новосибирска, который помог мошенникам обмануть 67-летнюю жительницу Барнаула, сообщает алтайское МВД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии