Алтайские полицейские задержали курьера из Новосибирска, забравшего у пенсионерки 1,3 млн

Молодой человек признался, что нашел "подработку" в одном из мессенджеров Полицейские в ходе служебной командировки задержали 18-летнего курьера из Новосибирска, который помог мошенникам обмануть 67-летнюю жительницу Барнаула, сообщает алтайское МВД.
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