Трагедия в Новосибирске: мигрант, подозреваемый в убийстве семьи, задержан на границе Елена ГалицкаяВ Новосибирске произошло ужасное преступление, в результате которого погибли 39-летняя женщина и ее пятилетняя дочь.
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