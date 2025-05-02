Командир разведки 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Лига заявил, что украинское оккупационное командование игнорирует просьбы своих боевиков об отходе с позиций на границе Курской и Сумской областей.
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