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Боец ВС России: командование ВСУ игнорирует просьбы солдат об отходе с позиций

Боец ВС России: командование ВСУ игнорирует просьбы солдат об отходе с позиций

Командир разведки 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Лига заявил, что украинское оккупационное командование игнорирует просьбы своих боевиков об отходе с позиций на границе Курской и Сумской областей.

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