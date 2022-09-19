В Великом Новгороде нашли остатки церквей XII века под храмами XV века

Церковь Ивана на Опоках Владимир Седов / Архитектурное наследство, 2014 Археологи провели раскопки внутри церквей Святого Иоанна Предтечи на Опоках и Успения Пресвятой Богородицы на Торгу в Великом Новгороде и обнаружили остатки построек XII века.