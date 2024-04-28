«Я — сурмама детей Пугачевой»: женщина заговорила спустя 11 лет

Жительница Казани призналась, что ее жизнь пошла под откос после обрушившейся на голову славы. Алла Пугачева с детьми соцсетиАлла Пугачева с мужем никогда не скрывали, что их двойняшек выносила и родила суррогатная мать.
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