Как свекровь за любопытство поплатилась

5МИНУТКАПолитикаКак свекровь за любопытство поплатилась Поженились одни. А муж ещё до свадьбы невесту предупредил, что жить они будут не иначе как с его мамой.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭЭльвираНе рой другому яму, называется.LSLiudmila SolodkoНикакой ямы не увидела. Просто воображение у невестки разыгралось. Ведь ни слова не говорила, не обижала, ну сделала по своему и ладно. А невестка уверена, что она все правильно делала. то то же.Vera DobryaginaВесёленький такой рассказец))) Свекровь-то не так проста оказалась, тихоня...Комментировать
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