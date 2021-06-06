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Как свекровь за любопытство поплатилась

Как свекровь за любопытство поплатилась

Поженились одни. А муж ещё до свадьбы невесту предупредил, что жить они будут не иначе как с его мамой.

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Эльвира
Не рой другому яму, называется.
Liudmila Solodko
Никакой ямы не увидела. Просто воображение у невестки разыгралось. Ведь ни слова не говорила, не обижала, ну сделала по своему и ладно. А невестка уверена, что она все правильно делала. то то же.
Vera Dobryagina
Весёленький такой рассказец))) Свекровь-то не так проста оказалась, тихоня...

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