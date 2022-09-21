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Назначат ли США Мексику «агентом Путина»?

Назначат ли США Мексику «агентом Путина»?

Внешняя политика Мексики всё чаще идет против генеральной линии Вашингтона. США хорошо умеют выстраивать в государствах, входящих в их сферу интересов, специфические социальные конструкции, позволяющие контролировать визави на разных уровнях.

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