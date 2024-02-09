Bitcoin приблизился к «знаковому» максимуму $46 200

Вчера курс Bitcoin вырос до отметки $46,200, где начинается зона максимумов января. Месяц назад с этой точки, после попытки краткосрочного прокола отметки $48 000 началась распродажа криптовалют, которая длилась две недели.
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