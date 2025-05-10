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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Динамо» Уилкшир: «Только рад, когда «Спартак» валится вниз, ха-ха. Его результаты – фантастика»

Экс-защитник «Динамо» Уилкшир: «Только рад, когда «Спартак» валится вниз, ха-ха. Его результаты – фантастика»

В воскресенье в 28-м туре Мир РПЛ состоится дерби между «Спартаком» и «Динамо».  – По-моему, результаты «Спартака» во второй части сезона – просто фантастика, я считаю, что у них все идет просто отлично.

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