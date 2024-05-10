🔥 В Крыму отметили День Победы. Рассказываем, как прошёл праздник на полуострове Несмотря на отсутствие массовых мероприятий из соображений безопасности, крымчане отметили День Победы.
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🔥 В Крыму отметили День Победы. Рассказываем, как прошёл праздник на полуострове Несмотря на отсутствие массовых мероприятий из соображений безопасности, крымчане отметили День Победы.