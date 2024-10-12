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Форман: продвижение ВС РФ ускорилось после атаки ВСУ на Курскую область

Форман: продвижение ВС РФ ускорилось после атаки ВСУ на Курскую область

Вторжение ВСУ в Курскую область не принесло тех результатов, на которые рассчитывал Киев. Такое мнение в беседе с газетой The Daily Telegraph выразил бывший военный атташе Великобритании в Москве (2019-2022) и Киеве (2014) Джон Форман.

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