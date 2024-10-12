Форман: продвижение ВС РФ ускорилось после атаки ВСУ на Курскую область

Вторжение ВСУ в Курскую область не принесло тех результатов, на которые рассчитывал Киев. Такое мнение в беседе с газетой The Daily Telegraph выразил бывший военный атташе Великобритании в Москве (2019-2022) и Киеве (2014) Джон Форман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии