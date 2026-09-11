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Сотрудники службы госбезопасности Эстонии высмеивали награды ветерана ВОВ

Сотрудники службы госбезопасности Эстонии высмеивали награды ветерана ВОВ

Служба государственной безопасности Эстонии оказывала давление на ветерана из-за поездки в Россию на мероприятие в память о Великой Отечественной войне.

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