Видео: Медвежата из Смоленска осваиваются в лесной избушке

Малыши окрепли и готовы к самостоятельной жизни Сотрудники центра спасения медвежат-сирот поделились видео, на котором медвежата из Смоленской области – Сема, Серена и Соня – изучают лесную избушку, в которой теперь будут жить.
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