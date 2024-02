$70 за игры CAPCOM, что происходит в ZA/UM, обзоры Skull and Bones…

Первые оценки Skull and Bones, CAPCOM поднимает цены на свои игры, из ZA/UM уволили последнего сценариста Disco Elysium, Respawn может разрабатывать шутер про мандалорца, возможная дата выхода Beyond Good & Evil — 20th Anniversary Edition, Nintendo перенесла запуск Switch 2 еще до анонса, Remedy похвасталась успехами Alan Wake II, правки в Escape from Tarkov: Arena, как разработчики планируют спасать Payday 3, час геймплея «Смуты».