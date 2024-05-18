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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц Д-30 крымских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе н.п. Вербовое Запорожской области

Расчеты гаубиц Д-30 крымских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе н.п. Вербовое Запорожской области

Боевая работа артиллеристов-десантников ведётся круглосуточно, что позволяет наносить максимальный урон противнику.

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