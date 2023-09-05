Даже трудно представить, как жил Израиль до того, как в нём поселился Макаревич (иноагент, если кто забыл) Какой-то серой, безысходной, бесталанной жизнью.
Макаревич* возмущён тем, что в Израиле нет талантов, кроме него
Комментарии
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ИЛ
Игорь Лашкарев
Таких как Макаревич на свете всего трое:он да Кудин и в 3,14зде один более нет.
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1 час.
ВБ
Василий Блохин
Во жиденок ляпнул,создатель русской культуры,это уже конечно через край супер завышенное мнение о себе любимом.Видно его лохматая,дурная голова, уже полностью переполнена маразмом.
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1 час.
Андрей Павлов
Как там у него? "Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас"? Ну так прогибай! А т всю жизнь прогибался, то здесь, а теперь там. Творец, блин, гусской культуры.
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1 мин.
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