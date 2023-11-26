В России выходит автобиография Энцо Феррари «Мои ужасные радости». MAXIM публикует эксклюзивный отрывок

Самая важная глава из книги великого конструктора и автогонщика. Автоспорт — клубок противоречивых интересов, где сплелись постоянно ведущаяся гонка за новые идеи и промышленный шпионаж, который я бы назвал техническим.
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