Панферов: кампания «Единой России» была понятна избирателям

Новосибирский бизнес-омбудсмен Андрей Панферов считает, что успеху «Единой России» на думских выборах способствовали понятная федеральная кампания и выступление президента на съезде, однако региональный уровень он оценил слабее из-за недостатка информации о кандидатах-одномандатниках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Глава "Росатома" ...
- Украинский нацист...
- Погоны сняли, пуг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым