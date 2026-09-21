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Царьград

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Панферов: кампания «Единой России» была понятна избирателям

Панферов: кампания «Единой России» была понятна избирателям

Новосибирский бизнес-омбудсмен Андрей Панферов считает, что успеху «Единой России» на думских выборах способствовали понятная федеральная кампания и выступление президента на съезде, однако региональный уровень он оценил слабее из-за недостатка информации о кандидатах-одномандатниках.

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