Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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SK Hynix демонстрирует рекордную квартальную прибыль благодаря спросу на чипы для ИИ

Южнокорейская компания SK Hynix, один из крупнейших в мире производителей памяти, сообщила о рекордной квартальной прибыли, обусловленной высоким спросом на память HBM, используемую в генеративных системах искусственного интеллекта.

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