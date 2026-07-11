Дурново раскрыл детали политических вмешательств в футбол

Спортивный комментатор Алексей Дурново рассказал о политических вмешательствах в футбол. Он отметил влияние звонка Дональда Трампа главе FIFA Инфантино для отмены дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана на ЧМ-2026 после матча с Боснией.
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