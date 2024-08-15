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Жителя Пестовского района будут судить за жестокую расправу над товарищем в Старой Руссе

Жителя Пестовского района будут судить за жестокую расправу над товарищем в Старой Руссе

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, в следственном подразделении полиции Старой Руссы завершено следствие по делу 40-летнего жителя Пестовского района, который обвиняется в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

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